Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

08.03.2022 12:10
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir köyde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir köyde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ağamezrası köyünden gübre sıyırıcı, 480 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 6 demir boru ve 350 kilogram ağırlığında hurda demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramada bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Karakoçan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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