Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da bir iş yerine ait depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir işyerine ait depoya hırsızlık amacıyla girildiğinin bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Söz konusu depoya baskın yapan ekipler, şüpheliler K.E. (34), Y.D. (31), F.M. (34) ve E.K'yi (28) suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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