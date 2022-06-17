Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit eden ekipler, bundan yola çıkarak şüpheliler Y.E.G, H.M, U.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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