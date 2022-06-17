Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

17.06.2022 12:32

Elazığ'da bir iş yerinden demir malzeme çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir iş yerinden demir malzeme çaldıkları ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinden demir malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayında kullanılan aracı tespit eden ekipler, bundan yola çıkarak şüpheliler Y.E.G, H.M, U.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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