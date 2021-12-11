Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen iki ikamet ve otomobilden hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen şüpheli U.A. (42), S.D. (28) ve E.K. (27) operasyonla yakalandı.
Çalınan malzemeler de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların hırsızlık suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. ve S.D. hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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