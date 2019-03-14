Elazığ'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
1 saat önce
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Elazığ
'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir evden musluk bataryası, hurda bakır ve demir malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:21 Kaynak: AA
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