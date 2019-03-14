Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Elazığ'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Elazığ'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezindeki bir evden musluk bataryası, hurda bakır ve demir malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:21 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm EMAX Araştırma, 15 İlin Anket Sonuçlarını Açıkladı! İşte Dikkat Çeken Sonuçlar

Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı Trafik Polisi, Görevli Gittiği Kaza Yerinde Oğlunun Ölüm Haberini Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:24:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]