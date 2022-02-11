Üye Girişi
Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

11.02.2022 20:02
Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerdeki hırsızlık olaylarını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, yabancı uyruklu iki kişinin darbedilerek cep telefonlarının çalan şüphelinin M.A'nın olduğunu tespit etti.

11 suç kaydı olduğu belirlenen M.A, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan kent merkezinde çıktığı direkten internet kablolarını kesen S.G. bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Bir sokaktan rögar kapağını çaldığı tespit edilen Ö.B. de ekiplerce adresinde gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 20:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement