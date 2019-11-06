Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Elazığ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir inşattan kalıpların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda kentteki geri dönüşüm tesisleri ve hurdacılarla iletişime geçen ekipler, bir hurdacının söz konusu malzemeleri satın aldığını tespit etti.



İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerinin A.Ç, M.Ç. ve K.B. olduğunu belirledi.

Ekipler, Yazıkonak beldesinde düzenledikleri operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.