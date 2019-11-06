Son Dakika Haberleri: Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi yakalandı, System.String[]

Elazığ'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir inşattan kalıpların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Bu kapsamda kentteki geri dönüşüm tesisleri ve hurdacılarla iletişime geçen ekipler, bir hurdacının söz konusu malzemeleri satın aldığını tespit etti.


İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerinin A.Ç, M.Ç. ve K.B. olduğunu belirledi.

Ekipler, Yazıkonak beldesinde düzenledikleri operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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