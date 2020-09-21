Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle aranan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre Yazıkonak Beldesi Fatih Mahallesinde ikamet eden E.A'nın evinde hırsızlık olayı meyana geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında H.S. (30), A.Y. (22), M.C. (27) ve Y.A. (28), il dışına kaçmaya çalıştığı sırada çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.