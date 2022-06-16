Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

16.06.2022 13:29

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı Elazığ'da bir işyerinden çeşitli demir malzemeleri çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir işyerinden çeşitli demir malzemeleri çalan 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir işyerinden çeşitli demir malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.E. G., H.M., U.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı
Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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