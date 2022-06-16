İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir işyerinden çeşitli demir malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Y.E. G., H.M., U.K. ve M.K. olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da hırsızlık zanlısı 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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