Elazığ'da Hosteslik Kursu Açıldı

ELAZIĞ'da ilk kez hosteslik kursu açıldı.

ELAZIĞ'da ilk kez hosteslik kursu açıldı. Kars, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan hostes adaylarının katıldığı kursta İngilizce, anons, yolcu ile iletişim, diksiyon ve beden dili ile ilgili tüm bilgi ve beceri eğitimleri veriliyor. Kursu başarıyla tamamlayanlar, havayolu şirketlerine başvurabilecek.



Elazığ'da özel bir eğitim kurumu bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı açılan hosteslik kursu, yoğun ilgi gördü. Kursa, Kars, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'dan da kursiyerler katıldı. Yaklaşık 5 ay sürecek host ve hosteslik kursunda İngilizce, diksiyon, beden dili, yolcu karşılama, sunum ve uçak içi anons eğitimi verilmeye başlandı. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, havayolu şirketlerinde geçerliliği bulunan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikayı almaya hak kazanacak.



Kurs yöneticisi Ahmet Özder, hostesliğin insanların bakış açısında değerli bir meslek olduğunu söyledi. Hostesliğin çalışma şartlarının iyi, sektör olarak da sürekli geliştiğini kaydeden Özder, "Kursumuzda A1, A2 ve B1 seviyelerinde İngilizce eğitimi veriliyor. Daha sonra bir hostesin sahip olması gereken eğitimler vardır. Bunlar diksiyon, beden dili, müşteri karşılama, sunumlar ve uçak içi anonslardır. Bunların kısa kısa eğitimleri veriliyor. Eğitimin tamamını bitiren kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alıyorlar" dedi.



Host ve hostes alımlarında hava yolu şirketlerinin bazı şartlarının olduğunu kaydeden Özder, "Çalışmak isteyen arkadaşlarımızı biz ikiye ayırıyoruz. Host ve hostes. Bunlar bay ve bayandır. Şart olarak host ve hosteslerde boy ve kilo oranları vardır. Bayanlarda en az 1,60, erkeklerde ise 1,70 boy şartı aranıyor. Boyunuza oranla kilonuzun da sabit olması gerekiyor. En az lise mezunu olması gerekiyor. Bir hostes kıyafetlerini giydiğinde açıkta kalan kısımlar, yani boyun, yüz ve ellerde dövme ya da bir yara izi olmaması gerekiyor" diye konuştu.



Farklı şehirleri görme hayalini hosteslik ile gerçekleştireceğini anlatan kursiyerlerden Burcu Demir ise, "Hosteslik kursuna geldim, çünkü uçmayı seviyorum. Gezmeyi ve farklı şehirlere gitmeyi istiyorum. Hosteslik ile bu hayalimi gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum. Bu nedenle kursa başvurdum" dedi.



Kursiyerlerden Yeter Toper da, "Hosteslik kursuna gelmemdeki en büyük neden uçmayı sevmemden dolayı. Farklı ülkelere gitmeyi ve tanımayı çok istiyorum. Günümüz şartlarında iş bulma konusunda birçok insan zorlanıyor, bu nedenle hostesliği tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.



- Elazığ

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