Elazığ'da hükümlüler için iş birliği protokolü - Son Dakika

Elazığ'da hükümlülerin için iş birliği protokolü Fırat Üniversitesi (FÜ) ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalandı.



Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ile FÜ arasında Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitim evinde hükümlüler için yürütülen eğitim-iyileştirme faaliyetleri kapsamında protokol hazırlandı. Hükümlülerin topluma kazandırılması, yeniden suç işlemelerini önlemeye yönelik işbirliği protokolü, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse tarafından imzalandı.



Fırat Üniversitesiyle imzaladıkları protokol çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin ileri ki dönemde yaşamlarına katkı sağlamasının planlandığını aktaran Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, hükümlülerin rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılmalarının hedeflendiğini kaydetti.



Üniversite olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilaveten böyle katkılar sunmaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise kurum olarak eğitim konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.



Öteyandan imzalanan protokolün, Elazığ E Tipi, T Tipi, 1 Nolu ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli ve Kadın Kapalı Ceza İnfaz ile Çocuk Eğitimevini, Kampüs Açık ve Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumlarını kapsadığı ifade edildi.



Düzenlenen imza töreninde, Rektör Demirdağ ile Başsavcı Köse'nin yanı sıra Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Ceza Evi Savcısı Taner Karacaoğlu, Ceza Evleri Müdürleri ile Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci'de katıldı. - ELAZIĞ