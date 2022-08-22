Kendisini bıçaklayan husumetlisinden apartmana sığınarak kurtuldu - Son Dakika
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Kendisini bıçaklayan husumetlisinden apartmana sığınarak kurtuldu

22.08.2022 16:59

ELAZIĞ'da husumetlisiyle ettiği kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç., yan sokaktaki apartmana sığınarak kurtuldu.

ELAZIĞ'da husumetlisiyle ettiği kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç., yan sokaktaki apartmana sığınarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Ö.K. ve İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga İ.Ç., bıçakla yaralandı. İ.Ç. yaralı halde yan sokaktaki bir apartmana sığındı. Ö.K. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ç., ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kendisini bıçaklayan husumetlisinden apartmana sığınarak kurtuldu - Son Dakika

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