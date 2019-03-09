Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Huzur 23" Uygulaması

Elazığ'da "Huzur 23" Uygulaması

15 dakika önce

Elazığ polisi tarafından "Huzur 23" uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da
Elazığ polisi tarafından "Huzur 23" uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması ile kentin huzur ve genel asayişinin sağlanması amacıyla "Huzur 23" uygulaması düzenlendi.Uygulama kapsamında, 77 umuma açık işyeri, 28 metruk bina, 12 park bahçe ve 285 araçta toplam bin 300 şahıs sorgulandı. Polis, yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 3 şahsı yakalarken, 1'i ruhsatsız olarak faaliyet gösteren, diğeri kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan olmak üzere 2 iş yerine idari işlem yaptı.

Öteyandan çeşitli konulardan eksiklikleri bulunan toplam 5 araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Huzur, 3. Sayfa
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