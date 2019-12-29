Elazığ'da "Huzur Güven" uygulaması 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Huzur Güven' uygulaması 22 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da "Huzur Güven" uygulaması 22 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uygulamada uyuşturucu madde kullanma, satma ve çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uygulamada uyuşturucu madde kullanma, satma ve çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, suç ve suçluyla mücadele kapsamında "Huzur Güven" uygulaması yaptı.Eş zamanlı yapılan uygulamaya 98 ekip ve 451 personel ile katılan jandarma 10 bin 246 şahıs ve 5 bin 704 araç sorgulaması gerçekleştirdi.


Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 14, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak suçundan ise 8 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerden 110 adet uyuşturucu hap, 14 gram Metafetamin ile bir miktar esrar ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:36 Kaynak: İHA
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