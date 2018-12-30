Elazığ'da Huzur Uygulaması
1 saat önce
Elazığ'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Elazığ
'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Ülke genelinde düzenlenen "Türkiye
Güven Huzur
Uygulaması" kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarını denetledi, cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.
Çalışmada 2 bin 227 şahıs ile 179 araç sorgulanırken, 8 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten 1 iş yerinde de kapalı alanda tütün mamulleri kullandırtmaktan idari işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:40 Kaynak: AA
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