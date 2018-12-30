Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Huzur Uygulaması

Elazığ'da Huzur Uygulaması

1 saat önce

Elazığ'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da Huzur Uygulaması, System.String[]
Elazığ'da huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eğlence mekanlarını denetledi, cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Çalışmada 2 bin 227 şahıs ile 179 araç sorgulanırken, 8 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten 1 iş yerinde de kapalı alanda tütün mamulleri kullandırtmaktan idari işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:40 Kaynak: AA

Türkiye, Elazığ, Huzur, Güncel
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