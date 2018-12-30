Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Huzur Uygulaması

Elazığ'da Huzur Uygulaması

1 saat önce

Elazığ'da "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 2227 şahıs sorgulandı, 179 araç denetlendi.

Elazığ'da Huzur Uygulaması, System.String[]
Elazığ'da "Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 2227 şahıs sorgulandı, 179 araç denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da "Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada kent merkez, ve ilçelerde havalimanı, tren garı, park,bahçe, AVM ve umuma açık eğlence yerleri ile metruk bina ve çevrelerinde,2227 şahıs sorgulanıp,179 araç denetlendi.Denetimlerde trafik yönünden çeşitli konularda kusurlu bulunan 3 araca cezai işlem uygulayan polis, 1 aracı da trafikten men etti.

İş yerlerine yönelik denetimde ise 8'ine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 1'ine ise kapalı alanda tütün mamulleri kullandırtmaktan idari işlem yapıldı. Kapalı alanda tütün mamulleri kullanan 4 şahsada toplam 496 TL para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzur, Elazığ, 3. Sayfa
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