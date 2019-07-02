Son Dakika Haberleri: Elazığ'da huzur uygulamasında 9,5 kilo esrar ele geçirildi
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Elazığ'da huzur uygulamasında 9,5 kilo esrar ele geçirildi

31 dakika önce

Elazığ polisinin yaptığı 'Huzur 23' uygulamasında 9,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da huzur uygulamasında 9,5 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
Elazığ polisinin yaptığı 'Huzur 23' uygulamasında 9,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlamak amacıyla "Huzur23 Asayiş Uygulaması" yapıldı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada, 133 umuma açık işyeri denetlendi ve 5 noktada yol uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 180 araç ile bin 20 şahıs sorgulandı.

Uygulamada, trafik yönünden eksiklikleri bulunan 9 araca cezai işlem uygulandı. İşyerlerinin denetimlerinde ise, 4'üne kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten, 2'sine sigortasız işçi çalıştırmaktan, 2'sine çalışan bilgilerini emniyete bildirmemekten, 3'üne de ruhsatsız olarak faaliyet göstermek,kons çalıştırmak ve açıktan alkol aldırmaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca, uygulama sırasında ekiplerden kaçan bir aracın yapılan çalışmalar sonucunda durdurulduğu ve kaçış esnasında araçtan atılan bir poşet içerisinde 9,5 kilogram kubar esrar ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:56 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Huzur, 3. Sayfa
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