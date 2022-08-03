ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

ELAZIĞ'da huzur ve güven ortamını sürdürmek için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timleri suçlulara göz açtırmamak için gece gündüz iki vardiya halinde devriyeler gerçekleştiriyor. Yunus timleri gelen anonslara 3 ile 6 dakika arasında müdahalede bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timlerinin devriyeleri kentteki ara sokaklarda ve caddelerde sıklaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle akşam saatlerinde kalabalık olan alanlarda devriyelerini sıklıkla sürdüren motosikletli yunus timleri olası olayları önlüyor. 8 motosiklet ve 16 yunus polisiyle tim merkezi başta olmak üzere kentin bazı bölgelerinde sabit bekleme yapan ekipler, olası ihbarla saniyeler içerisinde hazırlanıp hareket ediyor. Zaman zaman şok uygulamalar ile şüphelilere göz açtırmayan yunus timleri, durdurdukları şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak kontrol ediyor.

YUNUS TİMLERİ OLAYLARA 3 İLE 6 DAKİKADA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kentte huzur ve güven ortamını sağlayan motosikletli yunus timleri, gelen ihbarlara 3 ila 6 dakika arasında yetişiyor. Zaman zaman şüpheliler ve suç unsuru ele geçiren yunus timleri, iki şerli gruplar halinde başta mesire alanları olmak üzere tarihi alanlarda devriyeler atıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda da devriyeler ve kontroller gerçekleştiren yunus timleri aynı zamanda kentin dar sokaklarına da şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu sayede yunus timlerinin olduğu alanlarda suç oranlarında da düşüşler yaşandığı belirtildi.