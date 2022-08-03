ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

03.08.2022 11:32

ELAZIĞ'da huzur ve güven ortamını sürdürmek için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timleri suçlulara göz açtırmamak için gece gündüz iki vardiya halinde devriyeler gerçekleştiriyor.

ELAZIĞ'da huzur ve güven ortamını sürdürmek için Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan motosikletli yunus timleri suçlulara göz açtırmamak için gece gündüz iki vardiya halinde devriyeler gerçekleştiriyor. Yunus timleri gelen anonslara 3 ile 6 dakika arasında müdahalede bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timlerinin devriyeleri kentteki ara sokaklarda ve caddelerde sıklaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle akşam saatlerinde kalabalık olan alanlarda devriyelerini sıklıkla sürdüren motosikletli yunus timleri olası olayları önlüyor. 8 motosiklet ve 16 yunus polisiyle tim merkezi başta olmak üzere kentin bazı bölgelerinde sabit bekleme yapan ekipler, olası ihbarla saniyeler içerisinde hazırlanıp hareket ediyor. Zaman zaman şok uygulamalar ile şüphelilere göz açtırmayan yunus timleri, durdurdukları şüphelilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak kontrol ediyor.

YUNUS TİMLERİ OLAYLARA 3 İLE 6 DAKİKADA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kentte huzur ve güven ortamını sağlayan motosikletli yunus timleri, gelen ihbarlara 3 ila 6 dakika arasında yetişiyor. Zaman zaman şüpheliler ve suç unsuru ele geçiren yunus timleri, iki şerli gruplar halinde başta mesire alanları olmak üzere tarihi alanlarda devriyeler atıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda da devriyeler ve kontroller gerçekleştiren yunus timleri aynı zamanda kentin dar sokaklarına da şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu sayede yunus timlerinin olduğu alanlarda suç oranlarında da düşüşler yaşandığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı Kasten yaralama şüphelisi 2 kişi yakalandı Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:04 Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalmaya başladı! İşte iki ülkenin ordu güçleri...
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:53:48. #1.13#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA MOTOSİKLETLİ YUNUS TİMLERİNİN DEVRİYELERİ SIKLAŞTI; SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement