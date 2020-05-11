Elazığ'da içme suyu ana terfi hattı yenileneme çalışması - Son Dakika

Elazığ'da 3 mahalleyi besleyen su ana terfi hattının 3 kilometrelik kısmında başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.



Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından Kesikköprü, Hilalkent ve kısmen Ataşehir Mahallelerini besleyen su ana terfi hattının 3 kilometrelik kısmında yaşanan arızalar ve 24 Ocak depremi sonrasında oluşan deformasyon nedeniyle çalışma başlatıldı. Sorunlara köklü çözüm oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 3 mahalledeki su terfi hattında yenileme çalışması yapıldı. Yürütülen çalışmalarda mahalleri besleyen su ana terfi hattının 3 kilometrelik kısmında içi epoksi dışı polietilen kaplı çelik borularla yenilendi. - ELAZIĞ