Elazığ'da "İhtiyaç Analizi Çalıştayı" - Son Dakika
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Elazığ'da "İhtiyaç Analizi Çalıştayı"

6 saat önce

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından "İhtiyaç Analizi Çalıştayı" düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından "İhtiyaç Analizi Çalıştayı" düzenlendi.


Kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerden yetkililerin katılımıyla bir otelde yapılan çalıştaya, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, kamu, kurum ve kuruluş personeli, belediye personelleri ile ajans uzmanları katıldı.FKA Program Yönetim Birim Başkanı Muhammed Fatih Çan tarafından Proje Döngüsü Eğitimi verildi ardından da Sorun Analiz Çalıştayı yapıldı.


Kalkınma ajansı, belediyeler ve kurumlar olarak gerek mekansal gerekse de sektörel olarak birlikte birçok çalışma yürüttüklerini anımsatan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu,"Her kurumumuz özellikle belediyelerimiz dış kaynak almak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kurumlarımızın proje birimleri de mevcut. Bu proje birimlerinde kalkınma ajanslarına, yine Avrupa Birliği'ne veya farklı mali destek sağlayan kurumlara yönelik olarak projeler geliştirmek üzere kendi alanlarında bazı çalışmaları var. Eski ismiyle SODES olan yeni ismi SOGEP olan programımızı yürütüyoruz. Bu günkü toplantımızın aslında en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu programımız. Tabi toplumların gelişmesi için her ne kadar ekonomik kalkınma, ekonomik gelişme önemliyse sosyal sorunları çözmemiz de bir o kadar önem arz etmektedir. İlçelerimizden de yine ilimizin merkezinden de kurumlarımıza insanlara dokunacak, insanların gelişimini sağlayacak, insanlarımıza iş alanları sağlayacak yine gençlerimizin mesleki yönden gelişimini sağlayacak, onları farklı yetkinliklere yöneltecek bazı projeler geliştirmemiz gerekiyor"dedi.


Çalıştayın asıl amacının bulundukları alanla ilgili olarak öncelikle sorunları belirlemek olduğuna değinen Yoğunlu,"Farklı alanlarda farklı sorunlarımız var ve bu sorunlara yönelik tabi bazı ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçların ajansın destek mekanizmalarıyla çözülmesi de gerekmiyor. Bunları öncelikle tarif etmemiz, belirlememiz, doğru bir biçimde betimlememiz gerekiyor. Doğru bir yöntemle belirlememiz gerekiyor. Bu toplantı sonucunda inşallah hep birlikte hem sorunlarımızı hem ihtiyaçlarımızı daha sonra da bizler yine birlikte bunlara yönelik geliştirebileceğimiz tedbirleri planlayacağız. Ortaya çıkacak sonuçta bizim için, belki tüm paydaşlarımız için bir yol haritası olacak. Ben tüm kurumlarımızın hem ajansın hem de diğer kurumların bu destek mekanizmalarını doğru bir şekilde takip etmelerini, proje geliştirmelerini özellikle istirham ediyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Avrupa Birliği, Elazığ, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:15 Kaynak: İHA
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