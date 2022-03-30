Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

30.03.2022 11:40
Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kollarınca ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmak için çalışma başlatıldı.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kollarınca ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunmak için çalışma başlatıldı.

Derneğin kadın kolları üyeleri, "Biz bize yeteriz" sloganıyla düzenli yardım ettikleri ve kendilerine ulaşan ailelerin evlerine giderek ihtiyaç listesi hazırladı.

Üyeler, iyilik, paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı ramazanda destek için gıda yardımlarını ailelere ulaştırıyor.

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, AA muhabirine, ramazan ayı başlamadan ihtiyaç sahiplerinin hanelerini neşelendirmek istediklerini belirterek, "30 gönüllü anne olarak imkanlarımızla hedeflediğimiz 500 aileye ulaşacağız. Ramazan başlamadan yardımlarımızı ulaştıracağız. Paketlerde temel gıda malzemesi bulunuyor." dedi.

Annelerden Neslişah Kızıltepe de gönüllü anneler olarak ihtiyaç sahibi ailelere destek oldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Kızıltepe, "Yıllardır bu tür yardımların içindeyim. Gönüllü olarak yapıyoruz. Yardımların devamını getireceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sinop'ta Ramazan öncesi pide ve ekmek fiyatları belirlendi Sinop'ta Ramazan öncesi pide ve ekmek fiyatları belirlendi Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Elazığ'da konuştu Açıklaması Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Elazığ'da konuştu Açıklaması

Ramazan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 Ak Parti'den istifa eden İBB Meclis üyesinin hangi partiden davet aldığı ortaya çıktı
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:47:33. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement