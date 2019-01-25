Elazığ'da İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
52 dakika önce
Elazığ İlim Yayma Cemiyetince ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.
Elazığ
İlim Yayma Cemiyetince ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.
İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Başkanı Abdulmutalip Demirtaş, "Mutlu olmak istiyorsan mutlu et" sloganıyla yardıma muhtaç ailelere ulaşarak destek olmaya çalıştıklarını söyledi.
Herkesin çevresinde yardıma muhtaç aileler olabileceğini düşünmesi gerektiğini aktaran Demirtaş, "Hayırsever insanlarımızın katkıları ile temin edilen 500 gıda yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Mazlumlara umut, mağdurlara merhametli olma ilkesinden hareketle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:13 Kaynak: AA
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