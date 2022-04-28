Elazığ'da ikametten hırsızlık yapan kadın şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da ikametten hırsızlık yapan kadın şüpheliler yakalandı

28.04.2022 13:05
Elazığ'da ikametten hırsızlık yapan kadın şüpheliler yakalandı

Elazığ'da evlerin zillerini kontrol edip kimselerin olmadığını anlayınca hırsızlık yapan kadın şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da evlerin zillerini kontrol edip kimselerin olmadığını anlayınca hırsızlık yapan kadın şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede binalardan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı. Çalışma neticesinde binalara giren şüphelilerin evlerin zillerine bastığını, kimsenin olmadığını anlayınca içeri girerek hırsızlık yaptığını, evde birilerinin olduğunu fark edince de yardım talep ettiğini belirledi. Titiz yürütülen çalışmalar sonucu şüpheliler S.B. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.B.'nin 11'i hırsızlıktan olmak üzere 18 suç kaydının olduğu diğer şüpheli İ.B.'nin ise 1'i hırsızlıktan olmak üzere toplamda 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan kadın hırsızlar, ekipler tarafından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ikametten hırsızlık yapan kadın şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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