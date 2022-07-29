Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde 4 farklı evden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu kimliği tespit edilen şüpheli E.T. (23) operasyonla yakalandı.
7'si hırsızlıktan 10 suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika