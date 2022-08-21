İki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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İki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

21.08.2022 21:22
İki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

ELAZIĞ'da iki aile arasında bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da iki aile arasında bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Ağır yaralanan Ahmet Durman (30) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, polis olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltın aldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki aile arasında bıçaklı, silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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