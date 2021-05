Elazığ'da iki arkadaş scooter motoru kullanarak engebeli araziler için araç tasarladı - Son Dakika

Elazığ'da iki arkadaş, scooter motoru kullanarak engebeli araziler için araç tasarladı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaktaki Sugözü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Aslan (23) ve Samet Sanaç (25), Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama sürecini değerlendirerek, atölyeye çevirdikleri evlerinin alt katında zorlu arazi şartlarına uygun araç yapmak için kolları sıvadı.

Elazığ Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okurken edindikleri bilgileri de değerlendiren iki genç, topladıkları hurda malzemelerle 6 ayda arazi tipi araç tasarladı.

Gençlerin "Mesa" adını verdiği 2 kişilik araç, 150 cc scooter motoruna sahip, otomatik vitesli, saatte 60 kilometre hız yapabiliyor ve 1,5 ton yük çekme kapasitesine sahip.

"Birçok aracın gidemediği yere bu araçla gidiyoruz"

Mehmet Emin Aslan, AA muhabirine, hayallerindeki aracı hurda malzemeleri değerlendirerek gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Meslek lisesinin makine bölümünü bitirmesi nedeniyle bu tür tasarımlara elinin yatkın olduğunu ifade eden Aslan, "6 ay süremizi aldı. 6 beygir motoru var. Tek silindirli, 4 zamanlı. Karbüratörlü bir makine. 500 kilogram yük taşıyor. 2 kişi çok rahat seyahat edebiliyoruz." dedi.

Aracı köyde kullandıklarını, off-road da yapabildiklerini dile getiren Aslan, "Birçok aracın gidemediği yere bu araçla gidiyoruz. Aracın her tekerinde 2'şer denge kolu var. Bunların özelliği her teker bize 180 derece açı verebiliyor. Her yatağın içerisinde 2 rulman var. Araçta toplam 8 amortisör bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Samet Sanaç da motor parçaları, balkon demirleri gibi atık malzemelerden hazırladıkları aracın çok kullanışlı olduğunu belirtti.

"Araçla giremediğimiz yerlere gidiyor, bazen off-road yapıyoruz. Yük taşıyoruz." diyen Sanaç, kendi imkanları ile bu aracı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sanaç, "Aracın 4x4 versiyonunu da yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.