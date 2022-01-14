İki ayda "yasaklı ırk" 150 köpek koruma altına alındı - Son Dakika

Elazığ'da 2 ay içerisinde "yasaklı ırklar" arasında yer alan köpeklere yönelik çalışmalar kapmasında sokağa terk edilen ya da sahipleri tarafından ekiplere teslim edilen 150 civarında köpek koruma altına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri son 2 ayda sokağa terk edilen ya da sahipleri tarafından teslim edilen yasaklı ırk 150 civarında köpeği Elazığ Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına aldı.

Yasaklı ırkların kayda alınma sürecinin son gününde gelen ihbarları değerlendirilen ekipler, Mustafa Paşa Mahallesi ile Elazığ-Pertek yolunda sokağa terk edilen 2 köpeği daha hayvan barınağına götürdü.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde gördüğü pitbull cinsi köpeği polis ekiplerine ihbar eden Orhan Yıldırım, eve gittiği esnada başıboş dolaşan pitbullu gördüğünü, özellikle çocuklara zarar verebileceği kaygısıyla HAYDİ ekibine haber verdiğini belirtti.

Hayvanın sahibi tarafından sokağa terk edildiğini düşündüğünü ifade eden Yıldırım, "Yazık günah yani bu şekilde sokağa atılması hiç hoş değil." dedi.

Elazığ-Pertek yolunda gördüğü pitbullu HAYDİ ekibine ihbar eden Sıtkı Ataşcı da sokağa terk edilmiş hayvanı sabah iş yerine geldiğinde fark ettiği aktararak, "Birine zarar verir belki diye düşündüm, o yüzden polis ekiplerini aradım." diye konuştu.