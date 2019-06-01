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Elazığ'da iki ayrı kaza: 2 ölü, 3 yaralı

44 dakika önce

- Elazığ'da iki ayrı kaza: 2 ölü 3 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

- Elazığ'da iki ayrı kaza: 2 ölü 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaların ilkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bahçeye uçması sonucu 3 kişi yaralandı, ikinci kazada ise tırın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti.
İlk kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolu Gözeli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 AV 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tırın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti
İkinci kaza ise, Elazığ- Bingöl karayolunun 55. kilometresinde Yarımca mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, teravih namazı için yol kenarındaki evlerinden çıkan 85 yaşlarındaki Saadet ve 90 yaşlarındaki Ramazan Sağlam çifti, camiye gitmek için yaya yürüdükleri sırada Ş.D. idaresindeki 23 BV 450 plakalı tır çarptı. Kazada yaşlı çift olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı çiftin cansız bedeni Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Elazığ'da iki ayrı kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
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