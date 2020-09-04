Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi vücuda aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri, kavgada yaranan kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kavgaya karıştıkları belirlenen bazı şüphelileri gözaltına aldı.