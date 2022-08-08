Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

08.08.2022 23:13
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Rüstem Paşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta bulunan boş bir arsada iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu M.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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