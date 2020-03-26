Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Gruplardan birinde yer alan şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş açtı.Tüfekten çıkan saçmalar birinin başına başka birinin de bacaklarına isabet etti.Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.