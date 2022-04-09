Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

09.04.2022 20:03
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Ekber Kara (80) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Ekber Kara (80) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Keban Karayolu'nun 15'inci kilometresinde bulunan Beşik köyü yol ayrımında meydana geldi. İddia göre, Ali Ekber Kara (80) yönetimindeki 23 LV 885 plakalı otomobil, köy yoluna döndüğü sırada karşı şeritten gelen İrem K.'nın (21) kullandığı 23 ACB 157 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ali Ekber Kara olay yerinde hayatını kaybederken, İrem K., S.N.G., ve R.D. ise yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ali Ekber Kara'nın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobillerin kaza yerinden kaldırılması için trafik akışını kontrollü sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLAR
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Otomobil, Elazığ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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