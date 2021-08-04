Kaza nedeniyle büyük bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazada sürücüler ile iki araçtaki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Demir yönetimindeki 23 HP 016 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde Mücahit Temür'ün kullandığı 16 ALE 326 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Elazığ 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Ünlü spor giyim markası Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Yeni sahibi ABD'liler

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı

Para sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Ozan Tufan ve Pelkas'ı satış listesine koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Defteri imzalayıp bir not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz