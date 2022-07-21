Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Yurtbaşı yolu Beyyurdu mevkisinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 23 FR 928 plakalı otomobil, Y.A.'nın kullandığı 23 LP 339 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma , kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yurtbaşı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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