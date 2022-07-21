Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

21.07.2022 19:32
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ELAZIĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Yurtbaşı yolu Beyyurdu mevkisinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 23 FR 928 plakalı otomobil, Y.A.'nın kullandığı 23 LP 339 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da gençlerle buluştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Elazığ'da gençlerle buluştu Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Elazığ'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
Kaynak: DHA

Yurtbaşı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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