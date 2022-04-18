İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

18.04.2022 15:21

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta kırmızı ışıkta duran bir otomobil yeşil ışığın yanmasıyla geçmeye çalışırken ana yoldan gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Erkan Bay - İHA)

İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki otomobilin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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