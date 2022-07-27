Elazığ'da iki otomobil çarpıştı biri ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı biri ters döndü: 1 yaralı

27.07.2022 10:45
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı biri ters döndü: 1 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ters döndü.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ters döndü. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.I. İdaresindeki 06 AG 6629 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 06 CDN 916 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 06 CDN 916 plakalı otomobil ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da iki otomobil çarpıştı biri ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobil çarpıştı biri ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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