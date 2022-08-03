Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 414 plakalı ile 44 NH 477 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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