Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı

03.09.2022 12:27
Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, otomobiller ATM ve duvara çarparak durabildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, otomobiller ATM ve duvara çarparak durabildi.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.B. idaresindeki 23 BR 616 plakalı otomobil ilse K.K. idaresindeki 23 BJ 685 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobiller ATM ve duvara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kaza yapan otomobiller, ATM'ye daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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