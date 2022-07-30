Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

30.07.2022 15:28
Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 24. Kilometresi DSİ Kampı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DG 77 46 ile 23 DB 401 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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