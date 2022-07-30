Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu 24. Kilometresi DSİ Kampı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DG 77 46 ile 23 DB 401 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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