75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 572 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. idaresindeki 23 KB 825 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Yazıkonak, Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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