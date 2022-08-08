Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

08.08.2022 09:10

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 572 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. idaresindeki 23 KB 825 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Yazıkonak, Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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