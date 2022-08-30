Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

30.08.2022 21:28
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkisinde, E.S'nin kullandığı 10 YS 292 plakalı otomobil, S.D'nin kullandığı 23 HR 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazad 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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