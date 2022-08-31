ELAZIĞ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI

31.08.2022 14:14

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çaydaçıra yolu, Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi. E.S. yönetimindeki 10 YS 292 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 23 HR 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Fethi Sekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 3 YARALI - Son Dakika

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