Kaza, merkeze bağlı Hıdırbaba ile Hal köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 DHK 67 plakalı otomobil ile E.K. yönetimdeki 23 HE 630 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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