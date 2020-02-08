Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor (2) - Son Dakika

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Elazığ'da ikinci dönem ara tatilinde eğitim yapılması planlanıyor (2)
6 saat önce
BAKAN SELÇUK, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da Valiliği ziyaretin ardından hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:49 Kaynak: DHA
BAKAN SELÇUK, İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da Valiliği ziyaretin ardından hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Karaman'da eğitime destek veren iş insanlarına ve hayırseverlere teşekkür eden Bakan Selçuk, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsündeki Karamanoğlu Mehmetbey heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılışın ardından aynı üniversitede bulunan 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.
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