Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı

29.07.2022 17:49
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 139 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 139 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 139 kişi yakalanırken, şahıslardan 20'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 6 kişi de yakalanarak ailelerine teslim edildi.

Denetimler esnasında, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 83 adet fişek ile 5,5 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı 10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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