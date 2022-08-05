Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 109 şüpheli yakalandı

05.08.2022 10:59
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 109 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 109 şüpheli yakalanırken bunlardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 109 şüpheli yakalanırken bunlardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 109 kişi yakalanırken, şahıslardan 22'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 kişi de yakalanarak ailelerine teslim edildi.

Denetimler esnasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 32 adet fişek ile 4,8 gram esrar maddesi ele geçirilirken çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 2 adet motosikletin, sahiplerine teslim edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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