Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 134 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında yakalanan 134 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekiplerince kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 134 kişi yakalandı. Şahıslardan 24'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 11 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Denetimler esnasında 8 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 48 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, 11 gram metamfetamin maddesi, 11 adet sentetik madde ele geçirildi. Çalıntı oluğu tespit edilen 2 otomobil ve 1 motosiklet ise sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ