Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı

24.08.2022 15:04

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 276 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 105 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 276 şahıs sorgulanırken 98 araç kontrol edildi ve 131 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalanırken kayıp 3 şahıs da bulunarak ailesine teslim edildi. Ayrıca bir yoklama kaçağı 2 şahsa tebligat yapılırken 1 şahısta ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

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Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bin 276 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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