Elazığ'da polis göz açtırmıyor: 1429 kişi sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da polis göz açtırmıyor: 1429 kişi sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı

12.08.2022 16:23
Elazığ'da polis göz açtırmıyor: 1429 kişi sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 429 şahıs sorgulanırken 321 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 130 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 429 şahıs sorgulanırken 321 araç kontrol edildi ve 184 umuma açık iş yeri denetlendi. Aranan 7 şahsın yakalandığı uygulamada, 2 şahısta narkotik madde ele geçirildi. Aynı zamanda 2 kayıp şahıs bulunurken 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 5 araç sürücüsüne idari cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 29 kişi tutuklandı Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 29 kişi tutuklandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da polis göz açtırmıyor: 1429 kişi sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da polis göz açtırmıyor: 1429 kişi sorgulandı, aranan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement