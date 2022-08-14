Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı

14.08.2022 14:10
Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 698 şahıs sorgulanırken 503 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 36 farklı bölgede asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 619 şahıs sorgulanırken 503 araç kontrol edildi. 157 umuma açık iş yeri denetlenirken 47 metruk bina da kontrol edildi. Aranan 5 şahsın yakalandığı uygulamada, 1 şahısta narkotik madde ve 1 kişi de de tabanca ele geçirildi. Aynı zamanda 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldığı, 4 araç sürücüsüne idari cezai işlem uygulandığı ve 1 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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